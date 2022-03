Nach Menschenrechts-Äusserungen: Thomas Müller kassiert Shitstorm

In 241 Tagen geht in Katar die Fussball-WM los. Ein Grossevent, dessen Ausrichtungsort schon seit der Vergabe vor zwölf Jahren für grosse Kritik sorgt. Dem Vernehmen nach über 15’000 tote Menschen, skandalös schlechte Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien und auch die prekäre Menschenrechtssituation in Katar werfen seit Jahren einen Schatten über den Mega-Event im Wüstenstaat.

Werden Protagonisten aus dem Fussball zu der Thematik befragt, hüllen sie oftmals den Mantel des Schweigens über diese heikle Angelegenheit. Nicht so Thomas Müller. Der Deutsche Nationalspieler äusserte sich im Rahmen einer Pressekonferenz zu den Menschenrechten in Katar und kassierte im Anschluss dazu einen regelrechten Shitstorm.

«Länder mit anderer Kultur setzen Dinge anders um»

Müller sprach davon, dass «Menschenrechtsverletzungen in jedem Land auftreten können, auch in Deutschland» und fügte dann an, dass in «Ländern mit einer anderen Kultur wie im nahen Osten rund um Katar gewisse Dinge, die wir mittlerweile als normal ansehen, anders umgesetzt werden» und bezog sich dabei explizit auf Frauenrechte oder «auf das Thema mit dem Arbeitsrecht», das man in Deutschland halt «anders umsetze».