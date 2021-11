Strafgericht BS – «Menschenverachtend» – Insta-Schläger muss 9 Monate hinter Gitter

Was genau sich in jener Nacht an der Kreuzung Güterstrasse und Thiersteinerallee zugetragen hat, war schwer zu bestimmen.

In der Nacht auf den 22. August 2021 wurde vor der Heiliggeistkirche in Basel ein damals 46-jähriger Mann zusammengeschlagen.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Beschuldigten vorgeworfen, am 22. August 2020 gegen 03.00 Uhr morgens einen damals 46-jährigen, vor der Heiliggeistkirche meditierenden Mann zusammengeschlagen zu haben. Vor und nach den Schlägen und Tritten soll er das Opfer auch gefilmt haben, mutmasslich um die Aufnahmen auf Social Media zu veröffentlichen. Der Geschädigte, der bereits mit den Folgen eines schweren Velounfalls zu kämpfen hatte (und immer noch hat), erlitt Kopfverletzungen, darunter zwei Knochenbrüche. Die Verhandlung wurde am Montag verschoben , weil der Beschuldigte nicht erschienen war.

Nur ein Faustschlag in Erinnerung

Er sagte am Donnerstag aus, er habe dem Opfer nur einen Faustschlag verpasst – weil er sich von ihm beleidigt fühlte. Der Geschädigte konnte sich ebenfalls nur noch an den einen Schlag erinnern. «Das nächste was ich sah, war die Polizei», sagte er. Das war auch das Einzige, wo sich die Aussagen der beiden deckten – und es stimmt wohl nicht einmal. Denn laut eines Gutachtens deuten die Verletzungen auf mehrfache Gewalteinwirkung hin, und das Blut am Schuh des Beschuldigten ist ein Hinweis darauf, dass er auch zutrat.

Wer wann wo stand und was sagte konnte aus den Aussagen trotz Skizzen nicht abschliessen geklärt werden. Klar ist aber, dass der Geschädigte am Schluss im Spital lag und der Beschuldigte in Haft sass. Es blieb noch die Frage nach dem Motiv für die Tat, die das Opfer als «sinnlos» bezeichnete. Der Beschuldigte gab am Donnerstag an, der Geschädigte habe ihn beleidigt und sei ihm gefolgt. Dieser wiederum gab zu, das Wort «Idiot» benutzt zu haben, aber nur, weil der Beschuldigte ihn von der Fahrbahn der Strasse aus gefilmt haben soll.