Schwarzenbach SG - Menschliche Knochen aus dem Mittelalter im Keller gefunden

In Schwarzenbach wurden 1300 Jahre alte menschliche Knochen bei einem Kellerumbau gefunden.

In Schwarzenbach SG sind während eines Umbaus im Keller Knochenteile gefunden worden.

Beim Kellerumbau eines Hauses in Schwarzenbach SG diesen Frühling wurden rund 30 Knochen und Knochenfragmente von menschlichen Oberschenkeln, die rechte Hälfte eines Unterkiefers und die Überreste eines Huhns gefunden. Die Polizei verständigte darauf den Kantonsarchäologen Martin P. Schindler welcher die Knochen mitnahm und untersuchte. Für die Anwohner war dies keine grosse Sache, erst als sie erfahren haben wie alt die Knochen wirklich sind. «Wir fühlen uns im Hause nicht anders deswegen. Das ist ja eine alte Geschichte, wenn die Knochen über tausend Jahre alt sind», so eine Bewohnerin.

Anthropologin findet Grösse eines Verstorbenen heraus

Anhand der Messung radioaktiver Kohlenstoffe in den Knochen werden diese auf 1300 Jahre geschätzt. Die Untersuchungen waren schwierig, da keine ganzen Skelette gefunden worden sind. Eine Anthropologin hat heraus gefunden, dass die Knochen von einem Kind zwischen sechs und acht Jahre und einem jungen, zirka 1,68 Meter grossen, kräftigen Mann stammen müssen. Aufgrund des guten Zustands des Unterkiefers könnte dieser auch zu einer dritten Person zwischen zwölf und siebzehn Jahren gehören.

Hühnchen-Knochen könnten erst 50 Jahre im Keller liegen

Zu den ebenfalls gefundenen Überresten des Huhns sagt Schindler: «Es ist unklar, ob die Knochen aus der selben Zeit stammen.» Im Mittelalter wurden die Toten noch auf ihren Bauernhöfen beerdigt. So könnten die Pouletknochen neben diejenigen von Menschen gelangt sein. «Die Hühnerknochen könnten aber auch jünger sein.» Es wäre möglich, dass diese erst 50 Jahre alt sind.

Beim Fund in Schwarzenbach vermutet der Archäologe, es könne sich um einen einen Teil eines Friedhof handeln. «Mit grosser Wahrscheinlichkeit liegen in unmittelbarer Nähe noch weitere Gebeine», sagt Schindler. Da die Knochen keine speziellen Merkmale aufweisen, werden aber keine weiteren Ausgrabungen an dem Ort unternommen.