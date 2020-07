Gruselige Angebote

Menschliche Knochen über Facebook verkauft

Laut einer neuen Untersuchung werden auf Facebook immer wieder menschliche Überreste zum Verkauf angeboten. Zwar versucht das Unternehmen, dies zu unterbinden, dies funktioniert aber nicht in allen Fällen.

In privaten Gruppen geschieht dies aber dennoch.

Im Jahr 2013 stand beispielsweise ein Schädel zum Verkauf, der von einem Plünderer aus einer Katakombe in Tunesien geklaut worden war. Für das Fundstück verlangte der Verkäufer 550 Dollar in einer privaten Facebook-Gruppe. Sein Angebot wurde mehrfach kommentiert und von einem anderen Mitglied der Gruppe als «besonders schön» bezeichnet.

Messer und Bücher

Es handelt sich hierbei aber um einen Sonderfall, denn der Verkäufer gab in der privaten Gruppe offen zu, das Grab, welchem der Schädel entstammte, geplündert zu haben. In den meisten anderen Fällen ist es allerdings nicht so klar, woher die menschlichen Überreste, die angeboten werden, stammen.