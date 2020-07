Iranischer Bericht

«Menschlicher Fehler» führte zu Abschuss von Passagiermaschine

Anfang Januar wurde über dem Iran eine ukrainische Boeing abgeschossen. 176 Menschen starben. Nun liegt ein Bericht zum Unglück vor.

Erhöhte Alarmbereitschaft

Irans Revolutionsgarden schossen eine Boeing 737-800 mit 176 Menschen an Board am 8. Januar mit einer Boden-Luft-Rakete kurz nach dem Start von Flughafen in Teheran ab. Die Regierung in Teheran räumte später einen «desaströsen Fehler» der Streitkräfte ein. Der Abschuss ereignete sich in einer Zeit hoher Spannung zwischen dem Iran und die Vereinigten Staaten. Der Iran war in erhöhter Alarmbereitschaft, nachdem sie mit einem Vergeltungsschlag auf US-Stützpunkte auf die gezielte Tötung des mächtigen iranischen Generals Kassem Soleimani am 3. Januar reagiert hatten.