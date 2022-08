Ab Montag : Menstruationsartikel sind in Schottland kostenlos zugänglich

Tampons und Binden sind ab Montag in Schottland in Stadtverwaltungen und Bildungseinrichtungen für alle kostenlos erhältlich. (Symbolbild)

Dann stehen in Stadtverwaltungen und Bildungseinrichtungen Tambons und Binden für alle zur Verfügung.

Am Montag tritt dieses Gesetz nun in Kraft.

Knapp zwei Jahre nach einer weltweit einzigartigen politischen Entscheidung sind in Schottland ab Montag Menstruationsartikel gratis verfügbar. Der kostenlose Zugang sei «grundlegend für Gleichheit und Würde», erklärte die schottische Ministerin für soziale Gerechtigkeit, Shona Robison, am Sonntag in einer Mitteilung. Darin wird angekündigt, dass Stadtverwaltungen und Bildungseinrichtungen ab Montag verpflichtet sind, Menstruationsartikel jedem Menschen, der sie benötigt, zur Verfügung zu stellen.