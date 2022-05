«Mental nicht bereit»: Nati-Star Alisha Lehmann verzichtet freiwillig auf die Euro in England

Nicht mehr lange, dann steht für die Schweizer Frauen-Nati das absolute Saison-Highlight auf dem Programm. In etwas mehr als einem Monat gilts bei der EM in England mit den Vorrundenpartien gegen Portugal, die Niederlande und Schweden ernst. Die wohl bekannteste Spielerin der Schweiz wird diese Highlight-Spiele nun aber verpassen.

Wie der SFV am Montagnachmittag in einer Medienmitteilung bekannt gab, wird Alisha Lehmann aus freien Stücken auf die Teilnahme an der EM-Endrunde im Juli verzichten. Die 23-jährige Stürmerin von Aston Villa, die seit 2017 in 33 Länderspielen für die Schweiz sechs Tore erzielt hat, sagt: «Es ist ein persönlicher Entscheid. Ich fühle mich mental nicht bereit für ein EM-Turnier.»