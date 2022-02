Skicrosserin Fanny Smith nimmt Weltcup-Auszeit: «Mental nicht in der Lage»

Nach Bronze-Drama : «Mental nicht in der Lage» – Fanny Smith nimmt Weltcup-Auszeit

Der Frust über die aberkannte Bronzemedaille in Peking sitzt tief: Skicrosserin Fanny Smith verzichtet dieses Wochenende auf den Start im russischen Sunny Valley.

Das Bronze-Drama in Peking: Fanny Smith wird ihr dritter Platz im Skicross aberkannt. SRF

Darum gehts Die aberkannte Bronzemedaille an den Olympischen Spielen nagt an Fanny Smith.

Die Westschweizerin macht eine Pause und verzichtet am Wochenende auf den Weltcup.

Dies gibt die Skicrosserin in einer emotionalen Instagram-Botschaft bekannt.

Sie wurde zur tragischen Schweizer Figur in Peking: Fanny Smith wurde nach ihrem Lauf von der Jury aufgrund eines regelwidrigen Einsatzes disqualifiziert und verlor so die bereits sicher geglaubte Olympia-Medaille. Die Wut und das Unverständnis waren nach dem Entscheid riesig. Ralph Pfäffli, Schweizer Skicross-Trainer, sprach beispielsweise von «Unsinn» und Smith selbst teilte über Insta mit: «Ich bin am Boden zerstört.»

Auch Tage nach der Rückkehr in die Heimat nagt das Drama an der Westschweizerin. Deshalb verzichtet Smith nun auf den Weltcup-Event im russischen Sunny Valley, der ab Freitag über die Bühne gehen würde. «Ihr könnt euch alle vorstellen, wie emotional und anstrengend die letzte Woche für mich war», richtete sie sich in einem emotionalen Instagram-Post an ihre Fans. Smith erklärt: «Ich fühle mich im Moment mental nicht in der Lage, Rennen zu fahren».

«Werde mir eine Auszeit nehmen»

Der Entscheid sei schwierig, so die 29-Jährige. Schliesslich handle es sich um eines ihrer Lieblingsrennen. Bereits vier Weltcupsiege konnte sie im Ski-Resort in der Nähe von Moskau abstauben. Smith dennoch: «Ich werde mir eine Auszeit nehmen.» Ausserdem bedankt sich die Bronzemedaille-Gewinnerin von Pyeongchang für die grosse Unterstützung, die sie seit dem Rennen erfahren habe: «Ich war völlig überwältigt von eurer Liebe und Unterstützung und wurde von euch allen in einer sehr schwierigen Zeit sehr getröstet.»

Die Hoffnung auf eine Peking-Medaille ist derweil noch nicht ganz weg: Swiss Olympic hat beim Weltverband Fis einen Rekurs eingelegt. Dies bestätige der Chef de Mission am Sonntag. Der Entscheid ist noch hängig.

