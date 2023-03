Hochdeutsch-Debatte: Darum sprechen Politiker extra mit Schweizer Akzent

In der Politik gilt oftmals das Gegenteil: Politikerinnen und Politiker halten gerne an ihrer Schweizer Aussprache fest.

Doch nicht nur beim SRF wird schweizerisches Hochdeutsch gerne gehört – auch in der Politik wird viel Wert auf die helvetische Aussprache gelegt. «Wer in der Deutschschweiz mit einem geschliffenen Hochdeutsch aufwartet oder sogar Bühnendeutsch spricht, kriegt keinen Bonus – im Gegenteil: Es kann Abwehrreflexe auslösen oder zumindest die Distanz zur Wählerschaft vergrössern», sagt Politanalyst und Buchautor Mark Balsiger. Dass Schweizerinnen und Schweizer skeptisch auf geschliffene Redner reagieren, sagt auch Debattier-Experte Thomas Skipwith .

Hölzerne Sätze bei Bundeshausdebatten

Eine solche Distanz wolle keine Politikerin und kein Politiker riskieren. «Mental sind wir weiterhin ein Land von Bauern und das schlägt sich auch in der Sprache beziehungsweise der Aussprache nieder», so Balsiger. In der aktuellen Bundespolitik gebe es deshalb auch einzelne Figuren, die ihren Schweizer Akzent extra hervorheben würden. Konkrete Namen will Balsiger keine nennen.