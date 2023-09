Rauchen und Psyche: Wer raucht, leidet häufiger an einer psychischen Erkrankung

Die Liste der Krankheiten, die Rauchen verursacht, ist lang: Schlaganfall, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, COPD, Bronchitis und diverse Krebsarten. Laut BAG verursacht Tabakkonsum jährlich in der Schweiz rund 9500 Todesfälle.

Aber wusstest du, dass Rauchen mit psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht wird? Das haben in den vergangenen Jahren mehrere Studien ergeben. Jedoch konnte bisher nicht festgestellt werden, ob Rauchen psychische Störungen verursacht oder ob Personen, die bereits an psychischen Krankheiten leiden, rauchen, um ihre Symptome zu lindern. Eine neue Forschung aus Dänemark stellt nun neue Ergebnisse vor.