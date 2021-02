kreativität im gastro-lockdown : Menüs aus dem Restaurant gibts jetzt auch in der Dose

Seeländer Restaurants haben sich zusammengeschlossen, um ihren Kunden während des Lockdowns ein neues Angebot präsentieren zu können. Sie bieten ihre Spezialitäten nun auch in der Dose zum Mitnehmen an.

Die aktuelle Situation bringt viele Restaurants an ihre Grenzen. «Gerade jetzt müssen wir kreativ und flexibel sein und dürfen den Kopf nicht hängen lassen», sagt Yves Klingler vom Atelier Verdan in Biel. So entstand die Idee, das Projekt «La Boîte» ins Leben zu rufen. «Unser Ziel besteht darin, Dosen mit Gerichten aus lokalen Gastro-Betrieben auf den Markt zu bringen», so Klingler. Mit dem Ertrag könnten die Kunden ihre Lieblingsrestaurants unterstützen und gleichzeitig eine leckere Mahlzeit bekommen, auf die sie derzeit verzichten müssen.

«Es geht nicht darum, sich mit dem Projekt eine goldene Nase zu verdienen. Im Vordergrund steht, eine Win-Win-Situation zu schaffen, die den Kunden und den Restaurants dient», sagt Klingler. Mittlerweile machen bereits 20 Seeländer Gastronomiebetriebe bei der Aktion mit und kochen Menüs, die danach im Atelier Verdan in Biel in Dosen abgepackt werden. Verkauft werden die «Boîtes» dann via Internet, Social Media, in den Restaurants selbst, aber auch in kleineren lokalen Läden in der Region. «Die Dosen werden von uns professionell verschlossen und pasteurisiert», so Klingler. Die Büchsen könnten somit nicht für drei Jahre gebunkert werden und müssten relativ rasch konsumiert werden. «Wir sind aber im Kontakt mit einem Chemiebüro, um die Waren länger haltbar zu machen.»