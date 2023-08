Menznau: Ursache für Grossbrand bei Holzbaufirma Swiss Krono geklärt

Es entstand massiver Schaden sowohl am Gebäude und an der Anlage, als auch am Lager.

In der Holzbaufirma Swiss Krono in Menznau kam es vor zwei Wochen zu einem Grossbrand.

In der Holzbaufirma Swiss Krono AG kam es am 9. August zu einem Grossbrand . Im Einsatz standen damals rund 300 Mitarbeitende verschiedener Feuerwehren. Das Feuer musste rund dreieinhalb Tage lang gelöscht werden. Nun ist bekannt, wie es zum Grossbrand kommen konnte.

Verletzt wurde beim Grossbrand niemand. Am Gebäude, an der Anlage und am Lager entstand jedoch massiver Schaden. Derzeit ist noch unklar, wie teuer der Sachschaden ist. Es dürfte jedoch teuer werden. «Man siehts ja, die Anlage ist kaputt», sagte Michael Knüsel, Swiss-Krono-Sprecher und technischer Direktor damals zu 20 Minuten. Es tut sehr weh, unsere Anlage so zu sehen. Es ist schon schmerzhaft.»