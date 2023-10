Mercedes 300 SL Gullwing: Fahrt mit legendären Flügeltüren

Es war im Jahr 1952, als Mercedes ein ganz grosser Wurf gelang und ein bis heute ikonischer Sportwagen erstmals auf die automobile Bühne trat: Der Mercedes 300 SL Gullwing oder Flügeltürer. Lange hatten Rudolf Uhlenhaut und die Mercedes-Ingenieure an einem neuartigen Sportwagen gearbeitet. Am 12. März wurde der Flügeltürer schliesslich erstmals präsentiert. In den beiden folgenden Jahren sammelte der Flügeltürer so viele Erfolge im Motorsport, dass der Ruf nach einer Strassenversion immer lauter wurde. Und so entschied Mercedes, den SL in Serie zu bauen.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir die 215 PS im Bündnerland geniessen. Mercedes-Benz

Rund 1400 Stück wurden von 1954 bis 1963 gebaut, der Grossteil davon ging in die USA. Und das, obwohl man damals für die 29'000 D-Mark, welche der SL kostete, auch ein Einfamilienhaus auf dem Land bekam. Heute gilt der Flügeltürer als einer der begehrtesten Oldtimer überhaupt, erzielt auf Auktionen je nach Zustand Preise weit über einer Million Franken.

Cruisen über den Berninapass

Fast 70 Jahre nach seiner Lancierung dürfen wir den Ur-SL selber fahren. Die Classic-Abteilung von Mercedes-Benz hat anlässlich der St. Moritzer Automobilwochen sein Museumsexemplar ins Engadin gebracht, um damit beim «Kilomètre Lancé» auf dem Flugplatz Samedan und beim Bernina Gran Turismo mitzufahren.

In den Kurven war der Mercedes 300 SL Flügeltürer … Mercedes-Benz … in seinem Element. Mercedes-Benz AG Auch für heutige Verhältnisse lässt sich der 300 SL relativ einfach fahren. Mercedes-Benz

Bei strahlendem Sonnenschein im Stand zieht der in klassischem Silber lackierte Flügeltürer schon auf dem Parkplatz alle Blicke auf sich: Die Motorhaube ist schier endlos, das Cockpit leicht zurückversetzt und an der Silhouette kann man sich kaum satt sehen. Ebenso beeindruckend: Die grossen Gitter-Belüftungen für die Trommelbremsen an der Seite, das kleine runde Heck und die Flügeltüren, bei denen man glaubt, das Auto könnte in die Lüfte abheben, wenn sie geöffnet sind.

Das tut es natürlich nicht, sondern lässt sich sogar für heutige Verhältnisse erstaunlich leicht fahren. Die Gänge lassen sich butterweich einlegen, das grosse Lenkrad liegt gut in der Hand und dirigiert den SL präzis die geschwungenen Kurven die Bernina-Passstrasse hinauf. Das Fahrwerk ist durchaus komfortabel, in Kurven liegt der SL souverän auf der Strasse. Ein akustischer Genuss ist dabei insbesondere der Motor: Beim Tritt aufs Gaspedal überzeugt er mit sattem Sound, auch wenn wir weit vom roten Bereich wegbleiben.

Vollgas auf dem Flugplatz Samedan

Nach dem Mittag haben wir auf dem gesperrten Flugplatz Samedan die Möglichkeit, dem Flügeltürer mal so richtig die Sporen zu geben. Seit 2021 findet hier das historische Beschleunigungsrennen «Kilomètre Lancé» statt, das seine Wurzeln schon in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts hat. Anders als damals auf der Landstrasse dürfen die Teilnehmer heute auf der insgesamt 1,8 Kilometer langen Piste des Engadin Airports Vollgas geben.

Die Flügeltüren sind das Markenzeichen des Mercedes 300 SL. Mercedes-Benz Auf dem Flugplatz Samedan konnten wir dann den Pferden freien Lauf lassen. Mercedes-Benz Mercedes hatte neben dem 300 SL auch einen Sauber C9 und einen 540 K Steamliner mitgebracht. Mercedes-Benz

Während die schnellsten wie beispielsweise Bernd Mayländer in einem Sauber C9 nach 1000 Metern bereits mehr als 300 km/h auf dem Tacho haben, schaffen wir es immerhin auf fast 180 km/h. Der SL könnte deutlich mehr: Mit 215 PS erreichte er schon damals 250 km/h, genug Anlauf vorausgesetzt. Allerdings wollen wir am Ende der Piste nicht abheben, was die Trommelbremsen ordentlich fordert. Schliesslich soll der Museums-SL auch in weiteren 70 Jahren noch in der Ausstellung an die legendären 50er erinnern.