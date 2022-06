Erfurt: Mercedes-AMG mit über 400 PS geht nach Drift-Crash in Flammen auf 

Auf einer Landstrasse in der Nähe von Erfurt verlor am Freitagabend ein 34-jähriger Autolenker beim Driften die Kontrolle über seinen Mercedes-AMG C-Klasse und baute einen Unfall. Der getunte Sportwagen ging in Flammen auf und brannte komplett aus. Personen, die sich am Unfallort befanden, eilten dem Fahrer und seinem Beifahrer zu Hilfe und konnten die beiden gerade noch rechtzeitig aus dem brennenden Auto retten, wie die «Bild» schreibt.