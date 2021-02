Vor dem Einkaufzentrum in Pfungen landete ein Mercedes auf einer Treppe.

Es passierte direkt vor den Türen zum Einkaufszentrum. Auf Social Media ist das Video von einem Vorfall bei der Migros an der Weiacherstrasse in Pfungen ZH aufgetaucht. Ein hellgrauer Mercedes war offenbar auf einer Treppe gelandet. Wie es dazu gekommen ist, bleibt unklar.

«Wir würden das Auto mit Kran anheben»

«Es ist nach meiner Einschätzung eher schwierig, dass das Fahrzeug durch vier anwesende Personen angehoben werden kann», sagt Fabian Knecht, Geschäftsführer bei der Autohilfe Zürich AG. Das Problem sehe er dabei: Alleine durch das Anheben sei das Fahrzeug noch nicht aus der misslichen Lage befreit. Hebe man das Fahrzeug aus Muskelkraft oder mit einem Wagenheber an, ohne vorher Sicherheitsmassnahmen zu treffen, könnte es beim Anheben abrutschen, was eine zusätzliche Unfallgefahr darstellt, so Knecht. «Wir würden die vorderen Räder mit einem Kran anheben und das Fahrzeug zurück versetzen.»