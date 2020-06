Wohlen AG

Mercedes-Fahrer (21) kommt von Strasse ab und prallt in Baum

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Wohlen zu einem Unfall. Der 21-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich d er U nfall am Donnerstag kurz nach drei Uhr auf der Bremgarterstrasse in Wohlen AG . In einem Mercedes-Benz fuhr ein 21-jährige r Kosovare in Richtung Bremgarten durch das Dorf.