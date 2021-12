Balm bei Messen SO – Mercedes-Fahrer hinterlässt Spur der Verwüstung und flüchtet

Am Mittwochnachmittag kam ein älterer Mann in einem grauen Mercedes in Balm bei Messen SO von der Strasse ab. Er fuhr rund 20 Meter über das Grundstück an der Hauptstrasse 74, und prallte dabei in mehrere Sträucher und eine Tanne. Danach beging der Lenker Fahrerflucht. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei Kanton Solothurn mehrere 1000 Franken.