Mercedes hängt online alle ab

Info 20.05.2020, 12:37

🇨🇭 🇨🇭 🇨🇭 Switzerland First 🇨🇭 🇨🇭 🇨🇭 Bei E-Autos geht es nicht alleine nur um weniger CO2, sondern auch darum, endlich von den Ölstaaten unabhängig ⛽️ zu werden. Die Tankfüllung also im Inland produzieren ☀️ und den Geldfluss 💵 dadurch bei uns in der Schweiz 🇨🇭 behalten. Somit ein weiteres gutes Argument für die Elektromobilität. Das Geld 💰 für die Betriebskosten bleibt somit mehrheitlich in der Schweiz.