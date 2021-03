Die beiden Männer sollen auf der Normal- und Überholspur nach dem Herunterzählen per Handy von drei bis eins maximal beschleunigt haben. Dabei konnte der Beschuldigte mit Tempo 222 km/h seinen Kontrahenten abhängen – dieser brachte es auf 214 km/h. Das Rennen wurde vom Beifahrer des BMW-Fahrers mit dem Handy gefilmt. Er und der BMW-Fahrer waren in separaten Verfahren verurteilt worden.

«Ich war nicht der Fahrer»

Am Prozess vom Dienstag vor dem Obergericht behauptete der Mann: «Ich war nicht der Fahrer.» Er gab zwar zu, den teuren und leistungsstarken Mercedes SLS AMG für ein Wochenende für 1600 Franken gemietet zu haben, will aber nicht am Rennen teilgenommen haben. «Ich habe den Wagen damals an drei oder vier Kollegen für eine Rundfahrt ausgeliehen. Wer von ihnen am Rennen beteiligt war, weiss ich nicht.»