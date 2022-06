Potentiell gefährliche Korrosionsschäden : Mercedes ruft rund eine Million Autos wegen möglichem Bremsausfall zurück

Riesige Rückrufaktion bei Mercedes-Benz: Der Konzern beordert weltweit rund eine Million verkaufter Fahrzeuge aus den Jahren 2004 bis 2015 in die Werkstätten, weil Korrosion an Bremskraftverstärkern einen Ausfall der Bremsen zur Folge haben könnte.

Korrosion am Bremskraftverstärker könne schlimmstenfalls dazu führen, dass die Verbindung zwischen Bremspedal und Bremssystem unterbrochen werde. «In der Folge kommt es zum Ausfall der Betriebsbremse», berichtete das Bundesamt. Der Hersteller teilte am Samstag auf Anfrage in Stuttgart mit, bei den betroffenen Autos könnte der Bremskraftverstärker wegen Korrosion an den Fügestellen des Gehäuses nicht mehr richtig funktionieren – das habe eine Überprüfung von Einzelfällen ergeben.