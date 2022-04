Basel: Mercedes-SUV blockierte Tramlinie – das kann teuer werden

Bei der Tramhaltestelle Pilgerstrasse in Basel in Richtung Burgfelderplatz war am Dienstag die Tramlinie 3 wegen eines schwarzen Mercedes-SUV blockiert. Das Auto war so geparkt, dass das Tram zum Stillstand kommen musste, um es nicht zu beschädigen. Dies verursachte kurzzeitig Hektik auf der Missionsstrasse. Fahrgäste mussten aussteigen. Die Polizei wurde alarmiert. Die Basler Verkehrsbetriebe posteten um 15.24 Uhr entsprechend eine Störungsmeldung der Linie 3. Diese war für sechs Minuten lahmgelegt.