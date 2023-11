Mercedes und VW: Fand auf dem Bürkliplatz ein Raserrennen statt?

Ein heute 26-jähriger Logistiker und ein 22-jähriger Bankangestellter haben sich laut Anklage in der frühen Morgenstunden im Oktober 2020 ein Rennen am Bürkliplatz in der Zürcher Innenstadt geliefert. Die beiden Männer, die sich nicht kannten, kamen mit ihren PS-starken Autos von der Talstrasse und mussten am Rotlichtsignal vor dem Bürkliplatz warten. Als das Signal auf Grün wechselte, beschleunigte zuerst der Logistiker auf der rechten Spur seinen VW Polo GTI, gefolgt vom Bankangestellten mit dem Mercedes Benz AMG auf der linken Spur. Beide gaben Gas und lieferten sich laut Anklage auf den rund 150 Metern bis zum Fussgängerstreifen vor der Quaibrücke ein kurzes Rennen. Dort kam es zu einer Streifkollision, verursacht durch den Mercedes-Fahrer, dessen Wagen sich dabei um 180 Grad drehte. Es war einzig dem Zufall zu verdanken, dass die beiden Lenker und die insgesamt fünf Insassen nicht verletzt wurden.