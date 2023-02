Mercedesfahrer in Rona mit 159 km/h in 80er-Zone erwischt

Rona GR : Mercedesfahrer mit 159 km/h in 80er-Zone erwischt

Am Freitag hat die Kantonspolizei Graubünden auf der Julierstrasse in Rona ausserorts eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Sie erwischte einen Mann (37), der doppelt so schnell wie eigentlich erlaubt unterwegs war.

Ein in der Schweiz wohnhafter Rumäne (37) fuhr am Freitagvormittag von Savognin GR in Richtung Bivio GR. Kurz nach 8.10 Uhr wurde das Auto des Mannes zwischen Rona und Mulegns mit einer Geschwindigkeit von 159 km/h netto von einem Messgerät für Geschwindigkeitskontrollen erfasst. An der Messstelle gilt die allgemeine Höchstgeschwindigkeit ausserorts von 80 km/h. Somit ist der Mann doppelt so schnell gefahren, wie erlaubt. Das entspricht einem Raserdelikt.