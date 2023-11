Merck: Pharmakonzern erfüllt Mitarbeitenden Kinderwunsch

Das wird übernommen

Das Angebot von Merck richtet sich laut der «WirtschaftsWoche» sowohl an Frauen als auch an Männer – und ist unabhängig vom Familienstand. In den USA, Japan und Kanada hat Merck das Programm bereits gestartet. Nun kommen zahlreiche weitere Länder hinzu, darunter Grossbritannien, Deutschland und die Schweiz. Der Antrag für die Kostenübernahme muss nicht beim Vorgesetzten gestellt werden, sondern landet über ein anonymisiertes Verfahren in der Personalabteilung.