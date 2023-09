Merenschwand AG: Auto von alkoholisiertem 30-Jährigen geriet in Brand

Der Lenker (30) war alkoholisiert am Steuer. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und ins Spital transportiert.

In der Nacht auf Freitag geriet ein 30-jähriger Schweizer mit seinem Auto mehrfach von der Strasse ab. Bei einer Kollision mit dem Unterholz fing das Auto Feuer.

In der Nacht auf den 8. September, um 2.15 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem grauen VW Passat auf der Beinwilerstrasse in Merenschwand Richtung Beinwil (Freiamt). Dabei kam der 30-Jährige mehrfach von der Strasse ab und fuhr durchs Wiesland, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitagmorgen mitteilt.