Lockerungen über Weihnachten überdenken

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund zog angesichts der hohen Infizierten-Zahlen die angekündigten Lockerungen für die Feiertage in Zweifel. Wegen der anhaltend hohen Zahl an Neuinfektionen forderte die Deutsche Krankenhausgesellschaft im «Handelsblatt», die für die Feiertage in Aussicht gestellten Lockerungen zurückzunehmen. Berlin und Bayern wollen die Lockerung zumindest an Weihnachten beibehalten.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfahl unterdessen, zunächst die über 80-Jährigen, Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie das Personal in Notaufnahmen, in der Transplantationsmedizin und der Altenpflege zuerst gegen das Coronavirus zu impfen. Das geht aus der Empfehlung hervor, die das Robert Koch-Institut am Montag zur Anhörung verschickt hat. Die Stiko schlägt insgesamt eine Priorisierung in sechs Gruppen vor – abgestuft vor allem nach der jeweiligen Gefährdung durch das Corona-Virus. Personal der Bundes- und Landesregierungen wird dabei erst in einer fünften Gruppe zusammen unter anderem mit Polizisten und den Beschäftigten des Einzelhandels erwähnt.