Bilanzskandal : Merkel soll Ende April im Wirecard-Ausschuss aussagen

Ein Ausschuss untersucht den Milliarden-Bilanzskandal des früheren Dax-Unternehmens Wirecard. Aussagen soll auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Nach dem aufgedeckten Bilanzskandal flog Wirecard aus dem Dax. Weil der Skandal über Jahre unentdeckt blieb, stehen unter anderem die Finanzaufsicht Bafin und Wirtschaftsprüfer von EY in der Kritik. Merkel soll aussagen, weil sie sich auf einer Chinareise für Wirecard stark machte, obwohl es damals bereits – vor allem in Presseberichten – Zweifel an der Integrität des Unternehmens gab.