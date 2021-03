Beschluss am Krisengipfel : Nach Lockdown-Absage will Merkel die Deutschen «um Verzeihung bitten»

Nachdem Deutschland am Dienstag die Verlängerung des Lockdowns bis Ostern beschlossen hat, hagelte es aus den Bundesländern scharfe Kritik. Die Bundeskanzlerin hat am Krisengipfel beschlossen, die Corona-Oster-Beschlüsse zu stoppen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach der scharfen Kritik an den jüngsten Corona-Beschlüssen die die Entscheide betreffend der Osterruhe rückgängig gemacht. Sie bezeichnete die Osterruhe als einen Fehler: «Wenn möglich, muss man ihn noch rechtzeitig korrigieren. Ich glaube, das ist noch möglich.»

Merkel will um 12.30 Uhr zur Bevölkerung sprechen. Laut «Spiegel» will sie die Menschen im Land um Verzeihung bitten. Ministerpräsident Markus Söder der CSU sagte, er habe «Respekt vor der Erklärung». Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer meinte: «Die Verantwortung tragen wir alle, nicht nur die Kanzlerin.»

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Rücknahme der geplanten Massnahmen zur Osterruhe bestätigt. «Die Regelung durch eine Bundesverordnung ist jetzt nicht für Ostern vorgesehen», sagte Laschet am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf. Nach einer Rechtsprüfung durch unterschiedliche Ministerien hätten sich zahlreiche Probleme gezeigt, «das war in dieser Form ein Fehler und so nicht durchsetzbar», sagte Laschet zu den ursprünglichen Beschlüssen von Bund und Ländern.

Oster-Lockdown in der Kritik

Bund und Länder hatten in der Nacht auf Dienstag entschieden, dass sie den steigenden Corona-Infektionszahlen mit einem verschärften Lockdown in der Osterwoche begegnen wollen. Vom 1. bis zum 5. April sollte das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt werden: Zusätzlich zu den Osterfeiertagen sollen dann der Gründonnerstag und der Ostersamstag als «Ruhetage» mit «Ansammlungsverbot» definiert werden, heisst es in dem Beschluss, den Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in rund zwölfstündigen Beratungen in der Nacht zu Dienstag fassten.

Die Beratungen in der grossen Runde aus Ministerpräsidenten und Kanzlerin waren am frühen Montagabend unterbrochen und zeitweise in kleine Runden fortgeführt worden. Zäher Streit entzündete sich unter anderem an dem Vorhabe von fünf Bundesländern, ihren Bürgern «kontaktarme» Urlaubsreisen im eigenen Land zu ermöglichen. Dies wollte Merkel aber verhindern. Aus dem letztlich verabschiedeten Beschluss wurde der Passus zu den «kontaktarmen» Reisen gestrichen.

