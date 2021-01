Einschleppung der Corona-Mutation : Merkel will Reisen «so ausdünnen, dass man nirgendwo mehr hinkommt»

Darf ich jetzt doch nach Frankreich oder Deutschland einreisen? Die Grenzen nach Frankreich und Deutschland werden trotz strengerer Einreiseregelungen nicht verstärkt kontrolliert.

Darum gehts Trotz Pandemie reisten über Weihnachten 50’000 Deutsche pro Tag ins Ausland.

Um die Einschleppung der Corona-Mutationen zu verhindern, will die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel den Flugverkehr nach Deutschland nahezu einstellen.

Sie hat dabei die volle Unterstützung von Innenminister Horst Seehofer.

«Uns ist das Ding entglitten. Wir müssen noch strenger werden, sonst sind wir in 14 Tagen wieder da, wo wir waren». Mit diesen Worten kritisierte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer internen Videokonferenz mit Fraktionschefs der Christdemokraten aus Bund und Ländern das Management in der Corona-Krise.

Gleichzeitig brachte sie ein en Vorschlag ein: «Warum können wir die Reisen nicht verbieten?», soll die Regierungschefin laut «Bild» gefragt haben. Man müsse «den Flugverkehr so ausdünnen, dass man nirgendwo mehr hinkommt», sagte Merkel nach Angaben von Zuhörern des virtuellen Treffens. Sie fügte auch an, Deutschland brauche ein härteres Grenzregime.

Trotz Pandemie wollen die Deutschen nicht aufs Reisen verzichten

Der Bundeskanzlerin geht es vor allem darum, europäische Massnahmen zu entwickeln, wie etwa Einflugverbote für ganz Europa aus Gebieten, in denen die Virus-Mutation aus Grossbritannien wütet. In Bezug auf die Mutationen soll sie geschildert haben, dass man «auf einem Pulverfass» lebe.

Tatsächlich haben viele Deutsche trotz Pandemie auf Auslandsreisen nicht verzichtet: Über Weihnachten sind jeden Tag 50'000 Menschen auf die Kanaren und die Malediven geflogen. Dazu: Fluggesellschaften halten sich auch nicht an die strengen Corona-Regeln. So verstiessen 16 Airlines an einem einzigen Tag 250 Mal gegen die Einreisebestimmungen wie etwa eine Testpflicht.

Deutscher Reiseverband wehrt sich

Unter Quarantäne gestellte Touristen verstossen zudem immer wieder gegen die Isolationspflicht. Erst kürzlich wurde der Fall eines Re i senden aus Grossbritannien bekannt, der nach Einreise positiv getestet und in einem Hotel unter Quarantäne gestellt worden war. Als die Bundespolizei sein Hotelzimmer kontrollieren wollten, war er verschwunden.

Die Unterstützung von Innenminister Horst Seehofer hat Merkel: « Die Gefährdung, die von den zahlreichen Virus-Mutationen ausgeht, verlangt von uns, dass wir auch drastische Massnahmen prüfen. Dazu gehören deutlich schärfere Grenzkontrollen, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, aber auch die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu null, so wie Israel das derzeit auch macht, um die Einschleppung der Virus-Mutation zu verhindern. Die Menschen, die in Deutschland harte Einschränkungen akzeptieren, erwarten von uns, dass wir sie bestmöglich vor einer Explosion der Infektionszahlen schützen » , sagte er zur « Bild » .