Kriens LU: Merkst du, zu was dich dieser Kübel herausfordert?

Kriens will Littering mit neuen Ideen den Kampf ansagen und testet darum, ob die Verursacher auf spielerische Weise ihren Güsel in dafür vorgesehene «Wurfkübel» entsorgen werden. Was die Passanten von dem Kübel halten, haben sie uns vor Ort gesagt.

Darum gehts Die Stadt Kriens will Passanten spielerisch auffordern, ihren Müll treffsicher in einen Wurfkübel zu spedieren.

Mit den neuen Wurfkübeln geht die Stadt seit neustem gegen Littering vor und animiert so vor allem junge Leute, daraus eine Social Media Challenge zu machen.

Vorbilder sind Städte in den Niederlanden und in Frankreich.

Littering sorgt in der Schweiz für Ärger und rote Köpfe. In Kriens geht man neue Wege und die Stadt will dem Güsel auf den Strassen und Plätzen mit spielerischen und humorvollen Ansätzen den Kampf ansagen. Mit einem sogenannten Wurfkübel, der vom Werkunterhalt von Kriens angefertigt wurde, wurde der Test am Veloweg bei der Langmatt gestartet. Weitere Standorte für Wurfkübel sind an den Velowegen am Freigleis, beim Pilatusmarkt und möglicherweise an der Lansägestrasse geplant.

«In Frankreich und in den Niederlanden funktionieren die Kübel bereits sehr gut», sagt Benedikt Anderes, Medienbeauftragter der Stadt Kriens. In einem Facebook-Post sah er, wie dies in Frankreich bereits umgesetzt wurde. Als Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne), von seinen Ferien in Kopenhagen zurückkehrte und sich von dessen Infrastruktur inspirieren liess, war klar: Kriens startet den Versuch.

«Wir werden sehen, wie es bei der Bevölkerung ankommt» Maurus Frey, Bauvorsteher von Kriens.

«Als ich in Kopenhagen mit meiner Familie oft mit dem Velo unterwegs war, fielen uns die unzähligen Velokübel auf», sagt Frey und meint weiter: «Warum soll man sich also nicht von kreativen und funktionierenden Ideen anderer Stadtplanungen inspirieren lassen?»

Zudem will Kriens den Velopendlern eine aufgewertete Infrastruktur bieten und dabei dem Dauerauftrag mit dem Umgang des Litterings nachkommen. «Wir werden sehen, wie es bei der Bevölkerung ankommt», sagt Frey.

Junge Leute wollen den Wurfkübel benützen

Bei den jungen Passanten scheint der neue Kübel am Veloweg in der Langmatt positiv anzukommen. «Ich find den Kübel cool, so muss ich nicht extra vom Velo steigen und zum Kübel beim Spielplatz laufen, wenn ich schnell mal etwas wegwerfen will», so ein 13-jähriger Schüler aus Kriens.

Auch seine Mitschülerinnen und Mitschüler finden die Idee der Stadt rüüdig gut. «Es kommt oft vor, dass ich nach der Schule etwas im naheliegenden Migrolino zu trinken einkaufe und jetzt kann ich die leere Flasche ganz einfach vom Velo aus entsorgen», so eine weitere 15-jährige Schülerin. Die Befragten vor Ort sind sich sicher, dass sie den Wurfkübel benutzen werden.

Vielleicht entsteht sogar eine Challenge in den sozialen Medien

Mit der Aufschrift «Mach den Wurf deines Lebens» und dem Hashtag #cleankriens soll der Kübel vor allem junge Leute ansprechen, ihren Abfall beim Vorbeilaufen oder beim Vorbeifahren vom Velo aus im Kübel zu versenken. Vielleicht entstehe sogar eine Challenge in den sozialen Medien, so die Stadt Kriens in ihrer Mitteilung.

Mit Bussen und Verboten ist dem Littering-Problem nur schwer Herr zu werden und darum versucht Kriens nun, das Thema mit etwas Humor anzugehen. Kriens will die Bewohnerinnen und Bewohner mehr sensibilisieren und dazu anregen, das eigene Tun und Handeln im Umgang mit Verpackungen und Abfall zu hinterfragen.

Am Ende des Sommers 2023 soll die Auswertung des Versuchs zeigen, ob die Beschaffung solcher Wurfkübel für Kriens infrage kommt. Die vorgesehenen Standorte für den Test wurden bewusst in der Nähe von Takeaways, Tankstellenshops oder mobilen Restaurantbetrieben ausgesucht.

