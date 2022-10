SRF-KRIMISERIE «DIE BESCHATTER»: Meryl Marty (32) spielt Detektivin und holt sich dabei blaue Flecken

1 / 4 Die Baslerin Meryl Marty in einer Szene von «Die Beschatter». Sie verkörpert die 18-jährige Agotha, die Detektivin werden will, um ihre vermisste Mutter wiederzufinden. SRF/Pascal Mora «Ich wusste ziemlich genau, wie ich ihren Charakter auslegen will. Ich selbst hatte im Alter von 13 Jahren eine Agotha-Phase», sagt Marty im Gespräch mit 20 Minuten. SRF/Pascal Mora Die SRF-Serie ist eine Geschichte um Zugehörigkeit, Familie, Misstrauen und Loyalität. Sie stammt von der Erfolgsautorin Simone Schmid und Regisseur Francesco Rizzi. SRF/Sava Hlavacek

Meryl Marty (32) ist von Natur vielseitig interessiert. «Ich bin jemand, der vieles hinterfragt und immer zu verstehen versucht, wie andere Menschen ticken», so Marty im Gespräch mit 20 Minuten. Eigentlich wollte die gebürtige Baslerin aus diesem Grund Psychologie studieren. Aber auch die Schauspielerei hat es ihr angetan, wofür sie sich schlussendlich entschieden hat. Das Interesse an Psychologie kommt ihr bei ihrer Rolle als Agotha in der neuen SRF-Kriminalserie «Die Beschatter» aber zugute. Schliesslich gehe es darum, sich in die Köpfe anderer Menschen versetzen zu können.

Um die Komplexität ihrer Figur so authentisch wie möglich zu gestalten, sass Marty stundenlang mit ihrem Schauspielcoach zusammen. Am Anfang existierte nur eine kurze Beschreibung der Rolle der 18-jährigen Agotha. «Ich wusste ziemlich genau, wie ich ihren Charakter auslegen will. Ich selbst hatte im Alter von 13 Jahren eine Agotha-Phase. Und so kam schliesslich eine komplette Biografie zusammen.» Es sei eine intensive, aber sehr bereichernde Zeit gewesen. Nicht zuletzt auch dank Regisseur Michael Steiner. «Er gab uns Schauspielern sehr viele Freiheiten», so Marty weiter.

Blaue Flecken und Nostalgie

Im Rahmen ihrer Schauspielausbildung sammelte Marty Erfahrungen im Bühnenkampf. Ausserdem trainierte sie sechs Stunden in der Woche Kung Fu, was aber infolge einer Verletzung nicht mehr möglich war. «Der Kampfsport ist hilfreich für die Schauspielerei, man hat viel weniger Angst, sich bei Stunts zu verletzen. Um ein paar blaue Flecken kommt man halt nicht immer rum», so die 32-Jährige.

So habe sie sich bei den Dreharbeiten zu «Die Beschatter» einmal so heftig auf die Treppe geworfen, dass es dann doch Spuren hinterliess. Marty fügt schmunzelnd hinzu: «Bei Actionszenen ist eigentlich immer ein Stuntkoordinator dabei. In diesem Fall war mein Sturz auf die Treppe aber gar nicht geplant – und es sah dann leider auch nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte.»

Viel zu lachen habe es am Set für sie nicht gegeben. Das war allerdings nicht der Stimmung an sich, sondern ihrer Rolle geschuldet. «Ich spielte in vielen dramatischen Szenen und war darum oft traurig. Ich blieb in meiner Rolle», so Marty. «Es kommt halt auf den Drehtag und die Szenen an.»

Skateboardfahren zu Avril Lavigne

Grundsätzlich fühlte sich die Baslerin beim Dreh wohl. Kein Wunder, so sind ihr die heimischen Schauplätze doch sehr vertraut. Die Serie spielt unter anderem in den Basler Quartieren St. Johann und Kleinhüningen. Letzteres bleibt der Schauspielerin aus Jugendtagen gut in Erinnerung. «Zusammen mit meinen Freundinnen habe ich im Hafengebiet Skateboardfahren geübt und dazu Avril Lavigne gehört. Dort konnten wir uns zurückziehen und niemand sah uns zu, denn wir hatten viel Übung nötig», erzählt sie weiter.

Seit fünf Jahren lebt Meryl Marty in Berlin. Weder für ihre Heimatstadt Basel noch für die grosse Metropole wagt sie es jedoch, Tipps für Kultur und Kulinarisches zu geben. «Da bin ich ganz schlecht, ich bin eine Couch-Potato», sagt sie und lacht. Sie brauche den Rückzug und die Zeit für sich selber. Berlin habe sie schätzen und lieben gelernt, wenn es auch für eine Schweizerin aus einer kleineren Stadt anfangs «etwas viel sei». Berlin ist gross, bunt, divers und offen – «genau das, was man ja auch sucht, wenn man dorthin auswandert», so Marty.

«Die Beschatter» wird am Sonntag, 30. Oktober 2022, um 20.05 Uhr auf SRF 1 in einer Doppelfolge erstmals ausgestrahlt.

Davon handelt die Krimikomödie Der Ex-Polizist Leo Brand (Roeland Wiesnekker) gründet aus finanzieller Not eine Schule für

angehende Detektive. Um das Maximum aus der Schule zu holen, lösen seine dilettantischen

Anfängerinnen und Anfänger echte Fälle. Die verwahrloste Agotha (Meryl Marty) mausert sich bald von einer zahlungsunfähigen Nervensäge zu Leos Lieblingsschülerin. Sie will Detektivin werden, um ihre vermisste Mutter wiederzufinden. Doch diese Suche droht, ein schreckliches Geheimnis aus Leos Polizeivergangenheit ans Tageslicht zu bringen. In weiteren Rollen sind Martin Rapold, Esther Gemsch, Martin Vischer, Dardan Sadik und Martin Butzke zu sehen.