Frühgeburt: Jetzt hat das Messe-Baby aus Delémont einen Namen

Die Eltern überlegten sich, dem Sohn in Erinnerung an die spezielle Geburt einen französischen Namen zu geben.

An einer Veranstaltung für Regionalprodukte im Jura wurde am vergangenen Samstag ein Kind geboren.

Für ein Paar aus dem Kanton Solothurn wurde der Schweizer Wettbewerb für Regionalprodukte, der am vergangenen Wochenende in Courtemelon JU stattfand, zum unvergesslichen Ereignis. Während der Vorbereitungsarbeiten für die Einzel-Grillmeisterschaft setzten bei der Frau am Samstagvormittag die Wehen ein. Noch bevor die Ambulanz eintraf, brachte sie das Kind in einem Nebenraum der Messe zur Welt. Von der Frühgeburt (32. Woche) waren Mutter und Vater derart überrascht, dass sie noch keinen Namen für den Jungen ausgewählt hatten.