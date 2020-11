Mehrere Impfungen gegen das Coronavirus befinden sich aktuell auf der Zielgeraden. Nachdem die Unternehmen Pfizer und Biontech am Montag eine baldige Zulassung ihres Impfstoffes in Aussicht stellten, kündigte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch weitere 100 Millionen Franken Impf-Budget an.