Am Dienstag attackierte eine Frau in Lugano zwei Kundinnen. Eine Frau verletzte die 28-Jährige mit einem Messer schwer. Sie ist ausser Lebensgefahr. Die Angreiferin, welche in einen Jihadisten verliebt war und 2017 versuchte, nach Syrien zu reisen, konnte festgenommen werden.