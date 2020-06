vor 34min

Berner Pizzaiolo

Messer gezückt bei Facetime-Call? Streit um «schlechte» Pizza Margherita eskaliert

Ein Kunde, der sich wegen einer Pizza bei einem Berner Pizzaiolo beschwerte, wurde danach per Facetime mehrmals mit dem Messer bedroht. Der Inhaber des Imbisses streitet dies ab. Nun hat die Berner Polizei die Aufgabe, den Zank um die Margherita zu durchleuchten.

von 20min

Ein Pizzaiolo, der einem reklamierenden Kunden via Facetime das Messer zeigt: Diese Szene ereignete sich kürzlich in Bern. Der Grund für den Streit: Eine gelieferte Margherita entsprach nicht den Vorstellungen des Kunden. Dieser reklamierte schliesslich. Nicht nur wurde hin und her geschrieben und diskutiert.

Darum geht es Ein Streit zwischen einem Berner Pizzaiolo und seinem Kunden ist eskaliert.

Während Streitgesprächen per Telefon wurden Messer in die Kamera gehalten.

Der Kunde wird zudem beschuldigt, respektlos gewesen zu sein.

Die Polizei nimmt sich der Sache nun an.

In Bern hat Alltägliches groteske Züge angenommen: Rund um eine Pizzalieferung ist diese Woche ein heftiger Streit zwischen einem Pizzaiolo und einem Kunden ausgebrochen. Seit dem letzten Sonntag wird geschimpft und beschuldigt. Dabei geht es um gezückte Messer und um einen mutmasslich entblössten Penis. Inzwischen ist auch die Polizei eingeschaltet. Die Ermittlungen laufen. Und dies alles nur, weil eine Pizza Margherita nicht geniessbar war.

Doch der Reihe nach: In der Nacht auf den vergangenen Sonntag bestellt der 20-jährige Berner E.*um 00.30 Uhr bei einem Berner Imbiss zwei Pizzas. 20 Minuten später wird das Essen an der Haustüre des Kunden bereits abgeliefert. Jedoch nicht zu dessen Zufriedenheit: Das Essen sei ungeniessbar gewesen, moniert E.: «Der Teig war noch nicht fertig gebacken, die Margarita schmeckte richtig schlecht.»

E. reklamiert noch in derselben Nacht. «Der Mann am anderen Ende nahm meine Beschwerde professionell entgegen.» Eigentlich wäre die Sache damit erledigt gewesen. Doch nicht in diesem Fall.

Chatprotokolle zeigen, dass in den nächsten Stunden Nachrichten und Sprachmemos ausgetauscht wurden. Am Sonntagnachmittag um 13.58 Uhr kommt es gemäss Anrufliste schliesslich zu einem Videocall zwischen dem Pizzaiolo und dem Kunden. Während des Gesprächs streckt der Pizzaiolo ein Messer in die Kamera. Einmal wird ein Fleischermesser in die Kamera gehalten, bei einem darauffolgenden Anruf ist es ein Brotmesser, das via Display vorgehalten wird. Screenshots liegen 20 Minuten vor. «Der Pizzaiolo meinte, an seinen Pizzas gäbe es nichts zu reklamieren. Und schliesslich drohte er, mir den Kopf abzuschneiden», sagt E.

Das will der 20-Jährige nicht auf sich sitzen lassen. Auch habe er Angst um seine Mutter gehabt, sagt er zu 20 Minuten – «sie war allein zu Hause. Und die Leute wissen aufgrund der Lieferung, wo ich wohne.» So meldet er sich schliesslich bei dieser Zeitung. Inzwischen hat er auch Anzeige bei der Polizei erstattet.

Polizei hat Untersuchung eingeleitet

Die Berner Kantonspolizei bestätigt, über die Sache informiert worden zu sein. «Bei uns ist am Mittwoch eine Anzeige wegen einer Drohung eingegangen», sagt Polizeisprecher Dominik Jäggi. Abklärungen seien nun im Gang.

So muss sich die Polizei nun erst einen Überblick über diesen Pizzazank verschaffen. Und sich wohl auch mit den Sichten des Berner Imbisses befassen. Dort schildert man den Sachverhalt nämlich etwas anders. Dem Kunden wird erst Hetze, schliesslich dann eine gewisse Mitschuld unterstellt.

… Und plötzlich wurde nicht nur ein Messer, sondern auch noch ein Penis gezeigt

Im ersten Gespräch von 20 Minuten mit dem Inhaber hiess es, dass man nichts von der Sache wisse, es sei in der Nacht auf Sonntag zu keinem Vorfall gekommen. Wie die vorliegenden Bilder mit den Fleischer- und Brotmesser entstanden sein könnten, kann man sich im Unternehmen nicht erklären. «Vielleicht ist das Bild mit Photoshop gemacht worden», sagt der Lokalinhaber. Dessen ist sich der Inhaber, der das Lokal vor rund sechs Monaten übernommen hat, bis zum Donnerstag schliesslich ziemlich sicher.

Am Freitag meldet sich dann aber der Buchhalter des Betriebs bei 20 Minuten. Und nun kommt noch eine neue Sache – und vielleicht gar ein weitere mutmasslicher Tatbestand? – ins Spiel: Der aufsässige Kunde habe dem Pizzaiolo via Handy seinen Penis gezeigt. «Der Angestellte fühlte sich provoziert», sagt der Buchhalter. Schliesslich habe der Mitarbeiter, der sich in seiner Ehre verletzt fühlte und in der Küche gerade Salat rüstete, vielleicht einfach das Messer auf die Kamera gerichtet. Den jungen Kunden kenne man allgemein als auffälligen Typen, der nie zahlen wolle.

Kunde E. weist die Anschuldigungen zurück. Er dementiert auch, hier irgendjemandem sein Glied gezeigt zu haben – «ich bin doch nicht so ein Typ», meint er empört. Und auch im Imbiss versichert man, eine saubere Weste zu haben. Man gehe mit Kunden freundlich um, Drohungen gebe es keine. Es ist nun also an der Polizei, zu klären, ob und was hier noch zu machen ist.