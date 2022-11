Stress, Stefanie Heinzmann, Loco Escrito und Ilira kochen gegen Armut

1 / 5 Armut und Hunger sind auch in der Schweiz ein Thema. Mit einem Benefizdinner will der Sternekoch Pascal Schmutz nicht nur darauf aufmerksam machen, sondern für Betroffene auch Geld sammeln und dies der Caritas spenden. Privat Für die Zubereitung des Fünf-Gänge-Menüs hat er sich prominente Hilfe geholt. Mit dabei sind Stress (45), Ilira (28), Loco Escrito (32) und Stefanie Heinzmann (33). Presse Die vier sind ein eingespieltes Team und Coaches beim «CokeStudio Soundcheck». Presse

Darum gehts Sternekoch Pascal Schmutz (38) kocht gemeinsam mit Stress (45), Stefanie Heinzmann (33), Loco Escrito (32) und Ilira (28) für einen guten Zweck.

Im Rahmen eines Benefizdinners sammeln sie Geld für Menschen in der Schweiz, die von Armut betroffen sind.

Du hast die Möglichkeit für dich und deine Begleitung Tickets für den Galaabend mit Fünf-Gänge-Menü zu gewinnen.

Über eine Million Menschen sind in der Schweiz von Armut betroffen oder bedroht. Dies bedeutet teilweise auch zu hungern. Ein Umstand, der den Sternekoch Pascal Schmutz seit geraumer Zeit beschäftigt. Um sich für die Armutsbekämpfung in der Schweiz starkzumachen und das Thema in den Fokus zu rücken, liess sich der mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gastronom etwas Besonderes einfallen: «Ich lasse Kochen und Musik zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen, was für alle Beteiligten – mich eingeschlossen – ein

geniales Erlebnis wird», verspricht der 38-Jährige voller Vorfreude.

Konkret plant Schmutz im Rahmen des von ihm ins Leben gerufenen Benefizdinners «Magic Meals», gemeinsam mit Rapper Stress (45), Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann (33), Latin-Musiker Loco Escrito (32) und Rising-Star Ilira Gashi (28) für einen exklusiven Kreis von Gästen zu kochen. Dabei tauschen die vier für einmal ihre Mikrofone gegen Schwingbesen und zeigen ihr Können an den Herdplatten. Was genau gezaubert wird, ist geheim. Der Spitzenkoch verrät nur so viel: «Das eigens für die Veranstaltung produzierte Fünf-Gänge-Menü spiegelt typische Schweizer Weihnachtsklassiker wider und kombiniert sie mit den unterschiedlichen Musik-Genres und ethnischen Wurzeln der Promis.»

Dass die Stars ein eingespieltes Team sind, haben sie bereits mehrfach als Coaches vom «CokeStudio Soundcheck» unter Beweis gestellt. Ob sich die Harmonie von der Bühne auch in die hektische Küche überträgt, wird sich zeigen. Die Musikerinnen und Musiker gehen aber relativ entspannt an die Sache ran und verzichten auf eine spezielle Vorbereitung. Sie freuen sich allesamt darauf, vom Profi zu lernen.

Chili für Stress, Tiefkühlpizza für Ilira

Privat schwingt nur Stress regelmässig den Kochlöffel. «Ich würde gerne mehr kochen, aber bin unheimlich viel unterwegs und in Hotelzimmern zu kochen, ist irgendwie nicht so prickelnd», meint Stefanie Heinzmann. Wenn sie in der Küche steht, dann zaubert sie am liebsten Pesto oder Spiegeleier für ihren Freund. Loco kocht am liebsten Krevetten mit Zitronensaft und Knoblauch für seine Mutter und seine Tochter. Stress schwört auf ein gutes Chili, welches er am liebsten alleine geniesst. Ilira hingegen ist der Tiefkühlpizza treu erlegen. «Wenn mir einer der Stars die Suppe versalzt, werde ich zur Strafe singen», droht aber Schmutz bereits mit einem Augenzwinkern.

Mit nur 199 Franken kannst du selbst beim Dinner, das am Sonntag, 27. November, in Zürich stattfindet, dabei sein. Du isst nicht nur mit, sondern kommst auch in den Genuss einer Gesangseinlage der Prominenten-Crew. Die Erlöse durch den Ticketverkauf kommen der Caritas zugute, die sich für hilfsbedürftige Menschen einsetzt. Weiter hast du exklusiv die Möglichkeit, mit deiner Begleitung gratis beim Event dabei zu sein. Alle Infos dazu gibt es auf Tiktok @20min_people.

Lebst du oder lebt jemand, den du kennst, in Armut? Hier findest du Hilfe: Winterhilfe Caritas Tischlein deck dich, Lebensmittelh ilfe