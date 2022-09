USA : Messerattacke an Highschool – ein Toter und zwei Verletzte

Bei einer mutmasslichen Messerattacke in einer Schule im US-Staat North Carolina ist eine Person getötet worden. Zwei Minderjährige wurden bei dem Vorfall in der Northside Highschool in Jacksonville verletzt, teilte Polizeichef Mike Yaniero mit. Zudem sei eine Lehrkraft verletzt worden, aber nicht durch die mutmassliche Messerattacke.