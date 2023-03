Richteramt Buchegg-Wasseramt: Mann raucht Joints und attackiert Frauen mit Messer – Freispruch

Eine Solothurnerin sass in ihrer Küche und bereitete das Abendessen vor, während ihr Mann auf dem Balkon seinen zweiten Joint rauchte. Plötzlich packte er ein Brotmesser und stellte sich neben seine Frau. Völlig erschrocken schrie sie ihn an, in der Hoffnung, er werde wieder zu sich kommen. Als dies nichts nützte, rannte sie zur Tür und versuchte zu flüchten. Noch bevor sie die Wohnung verlassen konnte, stach er ihr mit dem Messer mehrmals in den Rücken.