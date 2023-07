Arbon: Mann (54) verletzt Ex-Frau schwer bei Messerattacke

Eine Frau (43) wurde am Freitag in Arbon TG von einem 54-jährigen Iraner niedergestochen.

Das ist passiert

Letzte Woche kam es am Freitagnachmittag an der St. Gallerstrasse in Arbon TG zu einer Gewalttat. Ein 54-jähriger Iraner griff eine 43-jährige Frau mit einem Messer an und verletzte sie dabei schwer. Das Opfer musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der mutmassliche Täter stellte sich kurze Zeit später beim Polizeiposten Arbon, wo er festgenommen wurde.