Basel: Messerattacke vor dem Bahnhof – Polizei nimmt 43-Jährigen fest

Am Freitagabend kam es vor dem Bahnhof Basel SBB zu einer Messerattacke.

Eine bewaffnete Auseinandersetzung endete am Freitagabend in Basel mit einer Festnahme und einer Person auf der Notfallstation. Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte, waren gegen 19.30 Uhr auf dem Centralbahnplatz vor dem Bahnhof Basel SBB zwei Männer aneinandergeraten. Dabei sei ein 31-Jähriger mittelschwer mit einer Stichwaffe verletzt worden. Die Kantonspolizei habe einen Tatverdächtigen, einen 43-jährigen Rumänen, vor Ort festgenommen.