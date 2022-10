Bezirksgericht Hinwil : Messerattacke wegen Nachtruhe-Streit – «Die Tat grenzte an Mord» 

Eine nächtliche Unterhaltung im August 2021 am Bahnhof Tann-Dürnten im Zürcher Oberland zwischen Jugendlichen und dem Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde Dürnten verärgerte einen Anwohner dermassen, dass sie beinahe tödlich endete. Der heute 28-jährige Schweizer stach unvermittelt vier Mal in Rücken und Bauch des 56-jährigen Securitys und sagte: «Du verreckst heute und jetzt.» Dann schlug er ihm auf den Kopf, sodass er aufs Gleis fiel. Dort liess er ihn liegen, nachdem er dem Wehrlosen zuvor noch mehrmals ins Gesicht geschlagen hatte.

«Frustriert und wütend über sein Leben»

Für die Staatsanwältin ist der Beschuldigte aber der Täter und nicht das Opfer. «Es war eine schockierende, brutale und verwerfliche Tat.» Der 28-Jährige sei frustriert und wütend über seine Lebenssituation gewesen und habe seinen Frust am Sicherheitsbeamten abgelassen. Sie verlangte wegen versuchter vorsätzlicher Tötung eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren. «Die Tat grenzte an Mord», betonte die Staatsanwältin. Der Sozialhilfeempfänger, der sich selber als Aussenseiter betrachtet und sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld keinen Halt finden konnte, hat laut dem Psychiater eine Borderline-Störung. Er fühle sich von der Welt schlecht behandelt und habe Gewaltfantasien, sei aber voll schuldfähig. Das Rückfallrisiko für Gewaltdelikte sei gross, er brauche eine ambulante Therapie. «Ich bin bereit dazu», sagte der 28-Jährige am Prozess. Er wolle an seinem aggressiven Verhalten und an den Gewaltfantasien arbeiten.