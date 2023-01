Messerattacke in Zug: Jetzt informieren die Behörden

Die EU-Kommission hat den Opfern und Angehörigen des Messerangriffs in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein ihr Beileid ausgesprochen. «Unsere Gedanken sind bei allen Opfern, ihren Familien und ihren Gemeinden», sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Donnerstag in Brüssel. (DPA)