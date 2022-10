Las Vegas : Messerattacke – zwei Tote und mehrere Verletzte

Am bekannten Las Vegas Boulevard wurden mehrere Menschen mit einem Küchenmesser angegriffen. Über das Motiv ist zunächst nichts bekannt.

Unter den Angegriffenen waren laut Polizeiangaben mehrere Frauen in Showgirl-Kostümen. (Archivbild)

Die Menschen wurden auf dem Las Vegas Boulevard in der Nähe des Hotels Wynn angegriffen. (Archivbild)

Mit einem Küchenmesser sollen verschiedene Personen am Las Vegas Strip angegriffen worden sein.

Bei einer Messerattacke auf der bekannten Hotelmeile in Las Vegas sind zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere wurden verletzt, drei davon schwer, wie ein Sprecher der Polizei von Las Vegas am Donnerstag sagte. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Als wahrscheinliche Waffe sei am Tatort ein grosses Küchenmesser sichergestellt worden. Zum möglichen Motiv äusserte sich der Polizeisprecher zunächst nicht. Zunächst war von einem Toten und fünf Verletzten die Rede gewesen.