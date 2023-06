«Dini Muetter» – Video gegen Messergewalt

Die Messergewalt in der Schweiz hat in den letzten Jahren signifikant zugenommen. Waren es 2016 noch fünf Tötungsdelikte und vier Fälle von schwerer Körperverletzung, bei denen Messer im Spiel waren, sind es alleine im Jahr 2022 zwölf beziehungsweise 25 Fälle . Nun hat die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) eine Sensibilisierungskampagne nammens «Dini Muetter», zusammen mit der Kantonspolizei Basel-Stadt und der Stadtpolizei Zürich, ins Leben gerufen.

«Dini Muetter – will dich nit im Knascht bsueche»

Die Kampagne «Dini Muetter – will dich nit im Knascht bsueche» nimmt dieses Problem ins Visier. In dem Video wird eine Gruppe Jugendlicher gezeigt, die während des Ausgangs in einen Konflikt geraten. Dann zieht einer der Teenager ein Messer. Spätestens jetzt ist die Grenze des jugendlichen Leichtsinns überschritten. Der Ausgang der Geschichte wird an dieser Stelle offen gelassen.