Rund 16 Monate nach der Tat hat die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft die Strafuntersuchung zu einem Messerangriff auf eine Mitarbeiterin einer Laufener Boutique vom Dezember 2018 abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

«Die Staatsanwaltschaft hat beim Strafgericht Basel-Landschaft Anklage wegen versuchten Mordes, eventualiter wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte erhoben», heisst es in der Mitteilung. Hintergrund: Am 27. Dezember 2018 hatte ein damals 48-jähriger Italiener in der Boutique seine damalige Ehefrau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.