Aktualisiert vor 1h

Eritreer erstochen

Messerstecher der Loco Bar wegen Tötungsdelikt vor Gericht

Vor dem Luzerner Kriminalgericht steht am Montag ein 39-jähriger Serbe, der 2017 in der Loco Bar an der Baselstrasse einen Eritreer tödlich mit einem Messer verletzte. Dem Tatverdächtigen droht bei einer Verurteilung eine langjährige Freiheitsstrafe und ein Landesverweis.

1 / 8 In der Loco Bar an der Baselstrasse in Luzern ereignete sich im November 2017 eine tödliche Messerstecherei. 20 Minuten/jas Das Opfer war ein Eritreer, der von einem Serben erstochen worden sein soll. 20 Minuten/jas Nun steht der 39-jährige Serbe wegen der Tat vor dem Luzerner Kriminalgericht. Leser-Reporter

Darum gehts Ein 39-jähriger Serbe steht am Montag vor dem Luzerner Kriminalgericht, weil er im November 2017 an der Baselstrasse einen Eritreer erstochen haben soll.

Die Staatsanwaltschaft möchte eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und eine Landesverweisung von 12 Jahren beantragen.

Der Beschuldigte soll die Tat nur teilweise zugegeben haben und er mache einen anderen Ablauf der Ereignisse geltend.

Die Staatsanwaltschaft will gemäss der Anklageschrift eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und eine Landesverweisung von 12 Jahren beantragen. Sie wirft dem Beschuldigten (eventual-) vorsätzliche Tötung sowie Drogen- und Waffendelikte vor.

Das Tötungsdelikt wurde in der Nacht auf den 2. November 2017 in der Loco Bar an der Baselstrasse in Luzern verübt. Nach Mitternacht habe der Beschuldigte die Anwesenden aufgefordert, ihre Getränke in Plastikbecher umzuschütten und das Lokal zu verlassen. Mit einem Gast, einem 34-jährigen Mann aus Eritrea, kam es darauf zu einem Gerangel.

Der Täter habe den Tod des Opfers in Kauf genommen

Auf der Tanzfläche gingen die Kontrahenten in der Darstellung der Staatsanwaltschaft in Kampfstellung. Dabei soll der Beschuldigte ein Survivalmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge gezückt haben und mit diesem Messer seinem Opfer Hals- und Brustverletzungen zugefügt haben. Der Eritreer verstarb noch in der Bar. Danach flüchtete der Täter zu Fuss in Richtung Innenstadt. Keine 24 Stunden nach der Tat wurde der Mann festgenommen.

Wie der Staatsanwalt weiter schreibt, habe der Beschuldigte mit seiner Tat zumindest in Kauf genommen, den Gast tödlich zu verletzen. Gemäss der Anklageschrift gibt der Beschuldigte die ihm vorgeworfene Tötung nur teilweise zu und er macht einen anderen Ablauf der Ereignisse geltend.