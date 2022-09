Kriminalgericht Luzern: Messerstecher muss mehr als sechs Jahre ins Gefängnis

Wegen versuchter vorsätzlicher Tötung hat das Luzerner Kriminalgericht einen im Kanton Luzern wohnhaften Mann schuldig gesprochen. Der heute 46-Jährige war 2019 in Menznau in eine Auseinandersetzung mit einem weiteren Mann verwickelt und hatte diesen mit einem Sackmesser mit einer sieben Zentimeter langen Klinge mehrere Male verletzt.

So wies der Mann nach der Auseinandersetzung fünf Schnitt- und Stichverletzungen an verschiedenen Körperstellen auf: Diese befanden sich am Bauch, am Oberarm und am Rücken, wo er eine 2,5 Zentimeter lange und fünf Zentimeter tiefe Stichwunde hatte. Der Verurteilte seinerseits trug bei der Auseinandersetzung einen gebrochenen Arm davon.