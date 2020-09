Bei zwei Vorfällen, einer im September und einer im November 2018, griff der Mann, der sich illegal in der Schweiz aufhielt, jeweils zu einer Stichwaffe und attackierte seine Widersacher. Diese waren zwar keineswegs völlig unschuldig, wie das Gericht gestern feststellte, jedoch hatte der Beschuldigte die Konfrontationen jeweils provoziert. Im ersten Fall sprach ihn die Fünferkammer der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung im Notwehrexzess schuldig, im zweiten der eventualvorsätzlichen schweren Körperverletzung. Zwar seien die Opfer aufgrund ihrer Verletzungen nie in Lebensgefahr gewesen, jedoch habe er dies – respektive die schwere Körperverletzung – im dynamischen Geschehen in Kauf genommen. Weitere Schuldsprüche fielen wegen Betäubungsmitteldelikten, Diebstahls und Hausfriedensbruchs.