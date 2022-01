Luzern – Messerstecher soll 7 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis

Das Luzerner Kriminalgericht verurteilt einen Mann (32) aus Somalia zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe. So war es am 6. Juli 2020 in der Stadt Luzern zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Auf dem Europaplatz nahe des KKL traf der Verurteilte auf einen Mann aus Tunesien, mit dem er bereits am Tag zuvor in eine Schlägerei verwickelt gewesen war.