Luzern

Messerstecher verletzt 34-Jährigen lebensbedrohlich

Polizeieinsatz in Luzern: Dort ging ein Mann mit einem Messer auf einen Kontrahenten los. Der Messerstecher wurde verhaftet.

Sehen Sie, wie die Luzerner Polizei am Tatort Spuren sichert. (Video: BRK News)

Am Dienstag um 21.45 Uhr eskalierte beim Kreuzstutz in Luzern ein Streit zweier Männer: Ein 30-jähriger Iraker hat einem 34-jährigen Iraker mit einem Messer lebensbedrohliche Stichverletzungen zugeführt, teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit. Das Opfer wurde ins Spital gebracht.